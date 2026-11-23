Băncile continuă să piardă în instanță lupta pentru suspendarea amenzilor din dosarul ROBOR. BRD și Exim Banca Românească au primit, luni, o decizie nefavorabilă la Curtea de Apel București, care le-a respins cererile de suspendare a executării sancțiunilor aplicate de Consiliul Concurenței. Miza: amenzi cumulate de peste 500 de milioane de lei.
Amenzi de peste 500 de milioane de lei pentru BRD și Exim Banca Românească
BRD – Groupe Société Générale și Exim Banca Românească au de achitat sancțiuni care se ridică la aproape 509 milioane de lei, dacă acestea vor fi menținute în urma proceselor pe fond. BRD a fost amendată de Consiliul Concurenței cu 412,47 milioane de lei, în timp ce sancțiunea aplicată Exim Banca Românească este de 96,49 milioane de lei. Cele două amenzi însumează 508,96 milioane de lei.
Suspendarea amenzilor nu înseamnă anularea sancțiunilor
Procesele pierdute de cele două instituții bancare au avut ca obiect suspendarea temporară a executării sancțiunilor, până când instanțele vor lua o decizie în privința contestațiilor depuse împotriva hotărârii Consiliului Concurenței.
Prin urmare, respingerea solicitărilor nu echivalează cu o confirmare definitivă a legalității amenzilor. Fondul cauzei urmează să fie analizat separat, în cadrul proceselor în care băncile contestă sancțiunile primite.
Deciziile pronunțate în dosarele privind suspendarea executării pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Cinci bănci au pierdut deja procesele pentru suspendarea sancțiunilor ROBOR
BRD și Exim Banca Românească nu sunt singurele instituții care au încercat să obțină suspendarea amenzilor. Înaintea lor, Curtea de Apel București a respins cererile formulate de CEC Bank, BCR și UniCredit Bank.
Astfel, cinci dintre cele zece bănci sancționate în dosarul ROBOR au primit până acum decizii nefavorabile în procesele privind suspendarea executării amenzilor. Valoarea cumulată a sancțiunilor aplicate acestor cinci instituții ajunge la aproximativ 1,85 miliarde de lei, potrivit aceleiași publicații.
La nivelul întregului sector bancar, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de aproximativ 3,73 miliarde de lei celor zece instituții de credit investigate. Toate băncile vizate au contestat sancțiunile în instanță.
De ce a amendat Consiliul Concurenței băncile în dosarul ROBOR
Investigația autorității de concurență a vizat modul în care băncile au interacționat în procesul de stabilire a indicelui ROBOR, utilizat ca reper pentru calcularea dobânzilor la numeroase credite în lei.
Potrivit concluziilor anchetei, instituțiile de credit ar fi făcut schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial, inclusiv cu privire la cotațiile pe care urmau să le transmită pentru calcularea indicelui. Aceste informații sunt relevante în etapa de fixing, procedura prin care sunt colectate cotațiile băncilor participante la stabilirea ROBOR.
Autoritatea a considerat că respectivele schimburi de informații au afectat concurența dintre instituțiile financiare și a decis aplicarea unor sancțiuni în valoare totală de aproximativ 3,73 miliarde de lei.
Băncile au contestat însă acuzațiile și au susținut că activitatea lor s-a desfășurat cu respectarea regulilor de funcționare a mecanismului ROBOR și a cerințelor de transparență aplicabile.
Pe lângă amenzile financiare, decizia Consiliului Concurenței include și obligații de conformare. Instituțiile sancționate trebuie să vină cu propuneri de modificare a procedurilor prin care transmit cotațiile utilizate la calcularea ROBOR, astfel încât să fie prevenite practicile pe care autoritatea le consideră anticoncurențiale.