Publicat 23 nov. 2026, 13:21 Sursă Realitatea.Net

Băncile continuă să piardă în instanță lupta pentru suspendarea amenzilor din dosarul ROBOR. BRD și Exim Banca Românească au primit, luni, o decizie nefavorabilă la Curtea de Apel București, care le-a respins cererile de suspendare a executării sancțiunilor aplicate de Consiliul Concurenței. Miza: amenzi cumulate de peste 500 de milioane de lei.

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