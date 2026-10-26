Pilonul 2 de pensii: unde ajung banii tăi și cum îi poți recupera

Publicat 26 oct. 2026, 23:22 Sursă Realitatea.Net

Pilonul 2 de pensii reprezintă componenta privată obligatorie a sistemului de pensii din România. O parte din contribuția de asigurări sociale achitată pentru pensie este direcționată către un fond administrat privat, unde banii sunt investiți și acumulați în contul personal al fiecărui participant. Sumele strânse pot fi încasate în condițiile prevăzute de lege, la pensionare sau în anumite situații speciale.

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