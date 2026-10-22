CEC Bank cere în instanță suspendarea amenzii de 333 de milioane de lei din dosarul ROBOR

CEC Bank a solicitat suspendarea amenzii de 333 de milioane de lei impusă de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR, susținând că sancțiunea intră în conflict cu reglementările BNR.
Instituția financiară a înregistrat un dosar la Curtea de Apel București pentru a bloca efectele deciziei autorității de concurență. Solicitarea vizează înghețarea plății amenzii și a obligației de modificare a regulilor pieței interbancare până la soluționarea litigiului pe fond, potrivit Profit.ro.
Consiliul Concurenței a impus băncilor obligația de a propune un nou mod de cotare în procedura de fixing a indicelui ROBOR. Autoritatea consideră că transparența actuală permite o vizibilitate excesivă asupra cotațiilor reciproce, practică care ar duce la creșterea artificială a costului banilor pentru clienții cu credite.
Conflictul privind reglementările BNR
Pentru a susține sancțiunile, Consiliul Concurenței acuză o coordonare între bănci și un schimb de informații strategice. În replică, reprezentanții băncilor subliniază că normele Băncii Naționale a României impun exact această transparență publică.
Bancherii invocă o reglementare oficială a BNR, activă din anul 1995, care obligă instituțiile de credit să afișeze permanent cotațiile interbancare pe platformele specializate. Procedura de fixing pentru ROBOR și ROBID este stabilită printr-un regulament al Asociației Române a Dealerilor (ACI România), agreat și administrat direct de banca centrală.
CEC Bank a criticat decizia de sancționare, acuzând un conflict instituțional deschis între Consiliul Concurenței și BNR. Instituția susține că a respectat permanent cadrul legal în vigoare.
Reacția băncii centrale și amploarea dosarului
BNR a transmis mai multe mesaje publice în apărarea sistemului bancar. Oficialii băncii centrale au cerut Consiliului Concurenței să indice nivelul presupus corect al indicatorului ROBOR, punând creșterile din 2022 pe seama inflației și a majorării dobânzii de referință.
Procesele pentru suspendarea unui act administrativ se judecă în regim de urgență. Toate cele zece bănci investigate au anunțat intenția de a ataca sancțiunile în justiție.
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,7 miliarde de lei în dosarul ROBOR. Pe lângă CEC Bank, lista instituțiilor sancționate include Banca Transilvania, BCR, BRD, ING Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, UniCredit Bank, Intesa Sanpaolo și Libra Bank.