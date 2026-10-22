CEC Bank cere în instanță suspendarea amenzii de 333 de milioane de lei din dosarul ROBOR

Publicat 22 oct. 2026, 08:37 Sursă cotidianul

CEC Bank a solicitat suspendarea amenzii de 333 de milioane de lei impusă de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR, susținând că sancțiunea intră în conflict cu reglementările BNR.

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