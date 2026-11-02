Rezervele valutare ale României au scăzut la 58,55 miliarde de euro la finalul lunii octombrie

Publicat 2 nov. 2026, 16:19 Sursă Realitatea.Net

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au coborât la 58,55 miliarde de euro la sfârșitul lunii octombrie 2026, în scădere cu 1,51 miliarde de euro față de luna precedentă. În același interval, rezervele internaționale, care includ și aurul, au ajuns la 70,37 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de BNR.

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