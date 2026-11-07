Preşedintele Paraguayului, arestat la domiciliu, după ce trei milioane de oameni au rămas fără economiile bancare

Senatul Paraguayului a votat pentru destituirea președintelui Santiago Peña, aflat în arest la domiciliu și vizat de o anchetă penală în legătură cu prăbușirea unei importante bănci cu care ar fi avut legături de afaceri, informează CNN, citat de News.ro. Cu puțin timp înainte de vot, șeful statului a încercat să își prezinte demisia, însă Parlamentul i-a respins solicitarea pentru a putea continua procedura de demitere și punere sub acuzare.
Senatul ţării a votat vineri pentru înlăturarea sa din funcţie, 44 dintre cei 45 de membri votând în favoarea destituirii. Vicepreşedintele Pedro Alliana a depus jurământul în calitate de preşedinte la scurt timp după vot, informează CNN, potrivit News.ro.
Fostul președinte, acuzat de de „neîndeplinirea gravă şi sistematică a atribuţiilor”
Procurorul general al Paraguayului a deschis trei dosare penale împotriva lui Peña şi a altor foşti oficiali în legătură cu criza bancară. Votul pentru destituire îl privează pe Peña de imunitatea parlamentară.
Peña va rămâne în arest la domiciliu până când un judecător va decide unde trebuie să fie ţinut pe durata procedurilor penale împotriva sa, potrivit procurorului Christian Benítez.
Parchetul a anunţat că a dispus arestarea lui Peña în legătură cu criza Ueno Bank. CNN i-a contactat pe avocaţii lui Peña pentru a obţine un punct de vedere.
La scurt timp după ce şi-a anunţat intenţia de a demisiona, Camera Deputaţilor din Paraguay a votat în unanimitate pentru declanşarea procedurii de destituire.
3 milioane de oameni au rămas fără economii după prăbușirea unei bănci
Aproximativ trei milioane de clienți ai Ueno Bank au rămas fără acces la economiile lor, după ce Banca Centrală a intervenit și a suspendat activitatea instituției financiare.
Situația a provocat proteste și cozi în fața sucursalelor, iar nemulțumirea oamenilor s-a transformat într-un scandal politic de proporții. Opoziția a cerut demiterea președintelui Santiago Peña, pe care îl acuză de conflicte de interese și de nereguli în gestionarea crizei bancare.
Președintele Santiago Peña, aflat la conducerea țării din 2023, a deținut acțiuni în Grupo Vázquez, compania care controlează Ueno Bank, până în martie 2025. Opoziția consideră că aceste legături ar fi putut influența modul în care autoritățile au supravegheat instituția financiară. Parlamentarii îl acuză inclusiv de presupusa utilizare necorespunzătoare a fondurilor de pensii și de încercări de a ascunde problemele care au dus la intervenția Băncii Centrale.
Niciodată până acum cineva nu a făcut rău unui număr de trei milioane de oameni într-o singură zi în Republica Paraguay, iar dumneavoastră ați reușit acest lucru, domnule președinte.
a declarat Rocío Vallejo, parlamentară a opoziției.