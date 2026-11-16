Milioane de americani au fost în alertă după ce câteva dintre cele mai importante bănci din Statele Unite au fost afectate de întreruperi majore ale serviciilor online. Clienți ai Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank și Capital One au raportat dificultăți la accesarea conturilor, verificarea soldurilor și efectuarea tranzacțiilor, iar instituțiile financiare au confirmat existența unor probleme tehnice. Platforma Downdetector a înregistrat mii de sesizări din partea utilizatorilor în doar câteva ore.
Chase recunoaște existența unei defecțiuni tehnice
Reprezentanții Chase au confirmat public existența problemelor și au transmis că lucrează pentru remedierea situației.
„Din cauza unei probleme tehnice, unele tranzacții durează mai mult decât de obicei pentru a fi finalizate, însă clienții au în continuare acces la conturile și fondurile lor”, a declarat banca pentru presa americană. Oficialii au precizat că nu există indicii care să sugereze un atac cibernetic, a transmis Fox Business.
Pe rețeaua X, contul de suport al băncii a transmis că există o problemă cu serviciile de online banking și le-a cerut clienților să încerce din nou mai târziu.
Datele centralizate de presa americană arată că, la apogeul incidentului, au fost înregistrate peste 4.700 de reclamații pentru Chase, aproximativ 2.000 pentru Bank of America și peste 1.000 pentru Wells Fargo și U.S. Bank.
Zelle și alte servicii financiare, afectate indirect. Cauza rămâne neclară
Pe lângă marile bănci, utilizatorii au raportat probleme și cu platforma de transferuri Zelle. Reprezentanții serviciului au afirmat că infrastructura proprie funcționează normal, însă pot exista întârzieri generate de băncile partenere afectate de incidentele tehnice.
Până la această oră, autoritățile și instituțiile financiare nu au anunțat o cauză comună pentru întreruperile care au afectat simultan mai multe bănci. Reuters, Fox Business și alte publicații americane notează că investigațiile sunt în desfășurare, iar amploarea reală a incidentului nu este încă pe deplin cunoscută.
Problemele apar la doar câteva zile după alte incidente tehnice majore din Statele Unite, inclusiv întreruperi ale serviciilor Microsoft și dificultăți care au afectat sistemul de trafic aerian american, alimentând îngrijorările privind reziliența infrastructurilor critice digitale, scrie UPI.
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