Restructurări în prag de sărbători, la una dintre bâncile din Top 10, din România

ING Bank România, una dintre cele mai importante bănci de pe piața locală, lansează un program de restructurare a operațiunilor. Procesul va afecta 79 de angajați, conform informațiilor datelor transmise de bancă.
ING Bank România a confirmat demararea unui proces de reorganizare a activităților din domeniul tehnologiei, după ce în mediul online au apărut informații privind desființarea a 163 de poziții. Potrivit răspunsului transmis în urma solicitărilor de clarificare, numărul posturilor care nu se vor mai regăsi în noua structură a băncii este de 79.
Instituția financiară precizează că schimbările fac parte dintr-un demers de adaptare a operațiunilor la contextul actual și la cerințele clienților. În paralel cu eliminarea unor roluri, ING Bank România intenționează să creeze noi poziții, menite să susțină dezvoltarea pe termen lung a organizației.
ING Bank România confirmă restructurarea. Ce se întâmplă cu angajații afectați
Reprezentanții ING Bank România au explicat că procesul de reorganizare vizează anumite activități și structuri din zona de tehnologie. Potrivit instituției, măsurile sunt necesare pentru eficientizarea operațiunilor și consolidarea capacității de dezvoltare.
Banca a subliniat că restructurarea nu presupune exclusiv eliminarea unor locuri de muncă, ci și înființarea unor noi roluri. În urma modificărilor propuse, 79 de poziții vor fi eliminate din organigramă.
Procesul se află în etapa de consultare cu reprezentanții angajaților, iar deciziile privind reorganizarea sunt analizate în acest cadru.
ING Bank România a transmis că va acorda sprijin persoanelor afectate de schimbări și va încerca să identifice oportunități de mobilitate profesională în interiorul instituției.
„ING Bank România are o istorie de 32 de ani de creștere organică și sănătoasă, iar responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că putem menține acest ritm de creștere pe termen lung”, au precizat reprezentanții băncii.
Oficialii ING au mai arătat că adaptarea structurii organizaționale urmărește îmbunătățirea modului în care instituția răspunde cerințelor clienților și asigurarea unei dezvoltări sustenabile.
Ce spune ING Bank România despre eliminarea celor 79 de poziții
În explicațiile oferite, banca a evidențiat faptul că reorganizarea presupune atât dispariția unor funcții, cât și apariția unor noi oportunități profesionale.
ING Bank România susține că procesul va fi gestionat cu atenție față de angajații implicați, având în vedere impactul pe care modificările îl pot avea asupra acestora.
„Unele roluri vor dispărea, iar în paralel sunt create noi roluri care să consolideze organizația pentru o creștere sustenabilă. În urma acestui proces, 79 de roluri nu se vor mai regăsi în noua structură”, a precizat instituția.
Banca a menționat, de asemenea, că angajații vizați vor beneficia de sprijin și de posibilitatea de a accesa alte poziții disponibile în cadrul ING.
ING Bank România, profit de 667,4 milioane de lei în primul semestru
Reorganizarea operațiunilor are loc într-un context în care ING Bank România a raportat rezultate financiare în scădere în prima jumătate a anului.
Banca a înregistrat un profit brut de 667,4 milioane de lei în primul semestru, cu 29,2% mai mic față de cel raportat în perioada similară a anului anterior.
Instituția financiară deservește aproximativ 2,2 milioane de clienți pe piața din România.
În ceea ce privește dimensiunea activelor, ING Bank România ocupă locul al șaptelea în clasamentul instituțiilor bancare din țară, cu active de aproximativ 79 de miliarde de lei.
Procesul de restructurare din zona de tehnologie reprezintă astfel una dintre schimbările organizaționale importante anunțate de bancă, în contextul adaptării activității și al obiectivelor de dezvoltare pe termen lung.