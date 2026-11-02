Scandalul ROBOR: cum pot recupera românii prejudiciile provocate de înțelegerile dintre bănci. Proiectul care poate simplifica despăgubirile

Publicat 2 nov. 2026, 17:50 Actualizat 2 nov. 2026, 18:18 Sursă Realitatea.Net

Românii care au plătit rate mai mari în urma presupusei înțelegeri dintre bănci privind indicele ROBOR ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru obținerea despăgbirilor. Românii care au plătit rate mai mari în urma presupusei înțelegeri dintre bănci privind indicele ROBOR ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru obținerea despăgubirilor. Președintele Consiliului Concurenței explică, la Realitatea Plus, cum ar putea românii să își recupereze banii furați de cartelul băncilor care s-au înțeles să majoreze artificial indicele ROBOR. Acum, un proiect de lege ajuns la Senat ar putea deschide calea despăgubirilor și ar simplifica procedura prin care clienții își pot cere banii înapoi.

Distribuie articolul