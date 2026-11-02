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Scandalul ROBOR: cum pot recupera românii prejudiciile provocate de înțelegerile dintre bănci. Proiectul care poate simplifica despăgubirile

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Scris deIulian Budusan
Publicat2 nov. 2026, 17:50
Actualizat2 nov. 2026, 18:18
SursăRealitatea.Net

Românii care au plătit rate mai mari în urma presupusei înțelegeri dintre bănci privind indicele ROBOR ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru obținerea despăgbirilor. Românii care au plătit rate mai mari în urma presupusei înțelegeri dintre bănci privind indicele ROBOR ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru obținerea despăgubirilor. Președintele Consiliului Concurenței explică, la Realitatea Plus, cum ar putea românii să își recupereze banii furați de cartelul băncilor care s-au înțeles să majoreze artificial indicele ROBOR. Acum, un proiect de lege ajuns la Senat ar putea deschide calea despăgubirilor și ar simplifica procedura prin care clienții își pot cere banii înapoi.

În prezent, cele zece bănci sancționate de Consiliul Concurenței cu amenzi totale de 17 milioane de euro contestă sancțiunile în instanță, în timp ce clienții prejudiciați trebuie să deschidă procese individuale pentru a solicita despăgubiri.

În acest moment, toate cele zece bănci sancționate au introdus acțiuni în instanță prin care solicită suspendarea plății amenzilor.

În urma unei investigații, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare totală de 17 milioane de euro pentru încălcarea legislației concurenței. Acești bani reprezintă venituri la bugetul de stat și constituie sancțiuni pentru încălcarea legii.

În paralel, există o inițiativă legislativă aflată în dezbaterea Senatului, care vizează simplificarea procedurii prin care persoanele prejudiciate pot obține despăgubiri.

Ce prevede legislația actuală? Avem o decizie a Consiliului Concurenței, contestată de bănci în instanța de contencios administrativ. În același timp, persoanele care se consideră prejudiciate trebuie să deschidă acțiuni separate în instanțele civile pentru a solicita despăgubiri. Practic, fiecare persoană trebuie să parcurgă propriul proces, ceea ce presupune proceduri complicate și termene îndelungate.

Inițiativa legislativă aflată în dezbaterea Senatului urmărește să simplifice acest mecanism. Mai exact, persoanele prejudiciate ar putea solicita direct băncilor despăgubirile cuvenite, fără să mai fie nevoite să parcurgă întregul traseu judiciar individual.

Așadar, dacă această propunere legislativă va fi adoptată, principalul său avantaj va fi reducerea birocrației și accelerarea procedurii prin care cetățenii își pot recupera prejudiciile

a declarat Bogdan Chirițoiu/Consiliul Concurenței.
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