BNR menține dobânda-cheie la 6,50% pe an. Ce se întâmplă cu ratele românilor

Publicat 12 nov. 2026, 15:33 Sursă Realitatea.Net

Banca Națională a României (BNR) menține rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an, în urma ședinței Consiliului de Administrație din 12 noiembrie 2026. Potrivit noilor estimări ale băncii centrale, inflația va continua să crească ușor în ultimele luni ale anului, urmând să intre în intervalul țintei abia în primul trimestru din 2028.

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