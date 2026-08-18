Primul Ferrari electric din istorie s-a vândut cu 40 de milioane de euro. Cine este cumpărătorul

Publicat 18 aug. 2026, 22:17 Sursă Realitatea.Net

Un nou record absolut a fost stabilit pe piața auto de lux: primul exemplar al modelului Ferrari Luce, primul automobil 100% electric dezvoltat de constructorul din Maranello, s-a vândut la licitație pentru suma incredibilă de 40 de milioane de dolari. Noul proprietar va trebui însă să dea dovadă de răbdare, livrarea vehiculului fiind programată abia pentru anul 2027.

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