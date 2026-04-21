Începând cu 1 mai 2026, șoferii din București care dețin mașini hibride vor trebui să plătească pentru utilizarea locurilor de parcare publice administrate de Primăria Capitalei, după eliminarea facilității de gratuitate de care au beneficiat până în prezent.

Măsura a fost adoptată de Consiliul General al Municipiului București în ședința din 2 aprilie 2026 și vine pe fondul creșterii numărului de vehicule și al presiunii asupra infrastructurii de parcare.

Mașinile hibride pierd gratuitatea la parcare

Până acum, atât autoturismele electrice, cât și cele hibride înmatriculate în București puteau parca gratuit pe locurile publice marcate, în general, cu linii albastre, cu condiția înregistrării în sistemul oficial. Facilitatea a fost introdusă în 2016, ca măsură de încurajare a utilizării vehiculelor mai puțin poluante.

Ce se schimbă de la 1 mai 2026

De la această dată, toate prevederile care permiteau parcarea gratuită pentru mașinile hibride sunt eliminate, iar șoferii vor intra în regimul general de tarifare. Astfel, proprietarii de vehicule hibride vor plăti parcarea în aceleași condiții ca cei care dețin mașini pe benzină sau diesel.

De ce a fost eliminată facilitatea

Autoritățile invocă mai multe motive pentru această decizie, în principal legate de supraaglomerarea parcărilor și necesitatea unei gestionări mai eficiente a spațiului public.

„Analizele recente de date relevă faptul că numărul vehiculelor electrice și hibride înregistrate în sistemul electronic al orașului a depășit deja numărul total de locuri de parcare aparținând domeniului public și privat al Municipiului București. Această realitate operațională demonstrează că nu mai putem menține gratuitatea pentru o singură categorie de utilizatori fără a bloca accesul restului cetățenilor la infrastructura de parcare.”

Autoritățile mai susțin că măsura este necesară pentru echitate și pentru creșterea rotației locurilor de parcare.

„Spațiul public este o resursă limitată. Menținerea gratuității nelimitate a condus la transformarea locurilor de parcare în spații de staționare pe termen lung, scăzând rata de rotație a vehiculelor.”

Totodată, reprezentanții administrației locale consideră că etapa de stimulare a fost depășită.

„Evoluția pozitivă a pieței auto și gradul ridicat de adoptare a vehiculelor nepoluante arată că măsura de sprijin și-a atins scopul inițial.”

Cine mai beneficiază de gratuitate

După intrarea în vigoare a noilor reguli, gratuitatea va fi menținută doar pentru autoturismele 100% electrice înmatriculate în București, până la 31 decembrie 2027. Acordarea facilității rămâne condiționată de înregistrarea în baza de date a operatorului care administrează parcările publice, iar cererile trebuie soluționate în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Ce parcări sunt vizate și cum se face plata

Regulile se aplică parcărilor publice de utilitate generală administrate de Primăria Capitalei, în special celor marcate cu linii albastre, amplasate pe bulevarde și în zonele aglomerate. Plata parcării se poate face prin SMS, la numărul 7576, prin aplicații mobile sau la parcometre. Mesajul trebuie să conțină numărul de ore și numărul de înmatriculare, de exemplu: „1B777PKG” pentru o oră sau „ziB777PKG” pentru o zi.