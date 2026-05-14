Dacia Striker, surprinsă în teste de șosea pe Autostrada Pitești - Curtea de Argeș | FOTO/VIDEO

Primele imagini cu noua Dacia Striker în România! Două prototipuri complet camuflate ale viitorului model au fost surprinse în trafic pe autostrada Pitești – Curtea de Argeș. Testele pe noul segment de drum, situat la câțiva kilometri de uzina de la Mioveni, indică faptul că Dacia pregătește o lansare majoră.

Dacia Striker în faza finală: Prototipurile surprinse în Argeș dezvăluie detaliile noului SUV

Lansarea oficială a noului model Dacia Striker pare să fie mult mai aproape decât se anticipa, după ce două prototipuri aflate într-un stadiu avansat de dezvoltare au fost fotografiate în timpul unor teste pe autostrada Pitești – Curtea de Argeș. Deși vehiculele au fost acoperite strategic cu folie de camuflaj pentru a ascunde liniile finale, silueta și proporțiile vizibile confirmă faptul că constructorul de la Mioveni a păstrat o fidelitate surprinzătoare față de conceptul prezentat anterior în randările oficiale. Prezența acestor unități de test chiar în „inima” operațiunilor Dacia din județul Argeș sugerează că proiectul a depășit etapa simulărilor și a intrat în faza critică de validare a componentelor pentru producția de serie.

Designul exterior: ce se ascunde sub stratul de camuflaj

Analiza detaliată a prototipurilor surprinse în trafic scoate la iveală o serie de elemente care nu mai pot fi mascate de colantul negru. Privit din profil, noul Striker afișează o siluetă robustă de crossover, cu o linie a plafonului care coboară lin spre un posterior masiv, trădând orientarea modelului către segmentul de familie. Detalii precum designul montantului C și mânerele portierelor par să fie deja în varianta finală, fiind identice cu cele din imaginile de presă publicate de Dacia. Partea frontală rămâne punctul central de interes, unde blocurile optice cu arhitectură modernă și poziționarea grilei indică o identitate vizuală puternică, menită să ducă brandul într-o zonă mai sofisticată a designului auto.

Saltul către segmentul C și tehnologiile viitorului

Dacia Striker nu este doar un simplu model nou, ci reprezintă pilonul central al strategiei mărcii de a ataca segmentul C-SUV, o zonă a pieței extrem de competitivă în Europa. Cu dimensiuni mai generoase și un ampatament extins față de actualul Duster, Striker promite un spațiu interior superior și un design mai angular, mult mai impunător. Deși specificațiile tehnice rămân sub semnul discreției oficiale, sursele din industrie indică utilizarea unor platforme comune în cadrul grupului Renault, ceea ce ar deschide drumul către motorizări hibride avansate și, posibil, variante electrificate, adaptate cerințelor stricte de mediu de pe continent.

Testele finale din zona Mioveni și perspectiva debutului oficial

Faptul că aceste teste de calibrare au loc pe noul segment de autostradă din proximitatea uzinei de la Mioveni nu este deloc întâmplător. Această regiune servește drept poligon de încercare pentru ultimele ajustări înainte ca linia de asamblare să fie pusă în funcțiune la capacitate maximă. Ritmul alert în care prototipurile au început să apară pe drumurile publice, fără a mai prezenta modificări structurale majore față de concept, este un indicator clar că Dacia se pregătește pentru evenimentul de prezentare. Dacă procesul de validare finală decurge conform planului, am putea asista la debutul oficial al noului Striker chiar mai devreme decât estimările inițiale, marcând un moment de cotitură pentru industria auto din România.

