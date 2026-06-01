Preț carburanți, 1 iunie 2026. Adio, motorină ieftină! Scumpire de 35 de bani într-o singură zi

Lovitură la pompe de Ziua Copilului. Prețul carburanților explodează după ce Rompetrol a scumpit astăzi motorina cu 35 de bani. Modificarea de tarif aliniază stațiile companiei kazahe la nivelul concurenței de la OMV. Iată cât a ajuns să coste un plin de motorină.

Modificările bruște de tarif vin în contextul în care companiile petroliere își ajustează strategiile comerciale înainte de expirarea măsurilor guvernamentale care au plafonat temporar adaosurile comerciale raportate la cifra de afaceri, scrie profit.ro

Schimbări majore la pompă: Motorina și benzina au ajuns aproape la paritate

În urma scumpirii de luni, 1 iunie, motorina standard a ajuns la 9,59 lei/litru în stațiile Rompetrol, revenind exact la valoarea pe care o înregistra pe data de 19 mai. Cu doar o zi în urmă, acest carburant era cu 44 de bani mai ieftin în aceeași rețea.

În paralel, benzina standard se vinde la Rompetrol cu 9,68 lei/litru , reflectând o scumpire în lanț de 50 de bani aplicată pe parcursul ultimelor zece zile (pe 19 mai, un litru de benzină costa 9,18 lei). În acest moment, diferența dintre cele două tipuri de carburanți s-a redus la doar 9 bani pe litru.

Diferențele de preț dintre benzina standard și motorina standard în restul rețelelor mari din Capitală arată astfel:

Petrom și Lukoil: Benzina este cu 9 bani mai scumpă decât motorina.

Socar: Benzina depășește motorina cu 10 bani.

MOL: Benzina se vinde cu 14 bani peste cotația motorinei.

Evoluția prețului la motorină în București (Petrom, OMV, Rompetrol, Lukoil, MOL, Socar)

Analiza pe termen lung arată o volatilitate crescută a prețurilor, cu un vârf istoric înregistrat la începutul lunii aprilie, urmat de o ușoară stabilizare în luna mai. Tabelul de mai jos monitorizează evoluția tarifelor pentru motorina standard în principalele stații din București:

Evoluția prețului la benzină în București: Creșteri constante în a doua jumătate a lunii mai

Spre deosebire de motorină, care a cunoscut perioade alternative de scădere și creștere, benzina standard a urmat o pantă ascendentă constantă pe parcursul lunii mai în toate marile rețele de distribuție: