Trump recunoaște că ignoră criza economică din SUA: „Mă gândesc la un singur lucru: nu putem permite Iranului să aibă o armă nucleară!”

Publicat 13 mai 2026, 16:02 Sursă realitatea.net

Președintele american Donald Trump a provocat reacții puternice după declarațiile făcute înaintea plecării sale într-o vizită de stat la Beijing. Întrebat despre dificultățile economice cu care se confruntă americanii, în contextul inflației și al scumpirii carburanților, liderul de la Casa Albă a spus că principala sa preocupare este oprirea Iranului din obținerea unei arme nucleare.

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