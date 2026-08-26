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SURSE: Bolojan ar fi cerut audierea la DNA București în dosarul lui Fănel Bogos. Cererea, respinsă
Ilie Bolojan/ Arhivă foto
Publicat26 aug. 2026, 12:21
SursăRealitatea PLUS
Premierul demis Ilie Bolojan ar urma să fie audiat de procurorii DNA Iași în dosarul în care este implicată Cristina Trăilă și în care este cercetat și Fănel Bogos. Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Realitatea PLUS, Bolojan ar fi solicitat, prin comisie rogatorie, ca audierea să aibă loc la DNA București, însă cererea ar fi fost respinsă.
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