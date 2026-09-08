STB a intrat în insolvență. Tribunalul București a deschis procedura și a numit administratorul judiciar

Societatea de Transport București a intrat în insolvență, după ce Tribunalul București a admis, pe 8 septembrie 2026, cererea formulată chiar de STB. Instanța a desemnat un administrator judiciar provizoriu și a stabilit primele termene din procedură.
Tribunalul București a admis, marți, 8 septembrie 2026, cererea Societății de Transport București și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva STB. Potrivit hotărârii pronunțate de Secția a VII-a Civilă a Tribunalului București, administrator judiciar provizoriu a fost desemnat consorțiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL și CERES INSOLV SPRL.
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Cine a fost desemnat administrator judiciar al STB?
Tribunalul București a desemnat drept administrator judiciar provizoriu consorțiul format din EURO INSOL SPRL, TURMAC INSOLVENCY SPRL și CERES INSOLV SPRL, potrivit hotărârii instanței.
Decizia a fost pronunțată de Secția a VII-a Civilă a Tribunalului București, în baza Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. EURO INSOL, una dintre firmele din consorțiu, a fost fondată de Remus Borza.
Potrivit hotărârii citate de Financial Intelligence, administratorul judiciar provizoriu a fost desemnat la solicitarea creditorilor RAMCO, Vidanj Activ Solutions, Kynita și Ganzair Compressor Tehnic.
Conform aceleiași hotărâri, consorțiul desemnat va primi o remunerație de 10.000 de lei, suportată din averea STB.
Ce companii figurează printre creditorii STB?
Potrivit hotărârii Tribunalului București, citată de Financial Intelligence, instanța a calificat drept declarații de creanță cererile formulate de mai mulți creditori ai STB.
Printre aceștia se numără RAMCO, Romanian Security Systems, Terra Palfinger, BMF Grup Soluții Integrate, Pro Tyres, Ganzair Compressor Tehnic, Nova Power & Gas, Daimler Truck & Bus România, Aliat Auto, Astra Vagoane Călători, ICPE SAERP, Tinmar Energy, Electroputere VFU Pașcani și Romprest Servicii Integrate.
Potrivit aceleiași hotărâri, au fost calificate drept declarații de creanță și cererile formulate de Voestalpine Railway Systems România, Thoreb Information Systems și Pro Tehnic.
Ce urmează după intrarea STB în insolvență?
Potrivit Tribunalului București, administratorul judiciar trebuie să îi notifice pe creditori cu privire la deschiderea procedurii și să inventarieze bunurile companiei în termen de 60 de zile.
Conform hotărârii instanței, administratorul judiciar trebuie să întocmească și rapoartele prevăzute de legislația insolvenței.
Totodată, potrivit Tribunalului București, STB are obligația de a depune în termen de zece zile de la pronunțarea hotărârii documentele și informațiile prevăzute de Legea insolvenței.
Care sunt termenele stabilite de Tribunalul București?
Tribunalul București a stabilit data de 23 octombrie 2026 ca termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii STB.
Potrivit instanței, tabelul preliminar al creanțelor trebuie întocmit și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență până la 12 noiembrie 2026, iar tabelul definitiv trebuie finalizat până la 7 decembrie 2026.
Conform hotărârii Tribunalului București, prima ședință a adunării generale a creditorilor a fost stabilită pentru 17 noiembrie 2026.
Instanța a stabilit pentru 2 februarie 2027, ora 09.00, termenul pentru analiza stadiului procedurii.
Poate fi atacată hotărârea privind insolvența STB?
Hotărârea Tribunalului București este executorie, potrivit deciziei pronunțate de instanță.
Conform aceleiași hotărâri, decizia poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea acesteia prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.