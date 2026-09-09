Actualitate· 1 min citire
Semnal de alarmă înainte de iarnă. Gazele, la doar 73% în depozite
FOTO: Arhivă
Curentul se scumpește, sindicatele cer comisie parlamentară de anchetă
Citește și
- 12:31Un român a muncit 40 de ani. Pensia pe care a primit-o l-a făcut să creadă că e o greșeală
- 11:29Deschidere pe roşu la BVB: majoritatea indicilor înregistrează scăderi
- 10:44Ana Maria Păcuraru, confirmată în delegația Casei Albe la ONU. Realitatea PLUS, singura sursă de informație oficială din SUA
- 10:37Metroul, în pragul colapsului. Circulația ar putea fi oprită în această lună
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News