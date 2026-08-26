Actualitate· 1 min citire
Reguli noi pe piața auto: Ce conține noul contract de vânzare-cumpărare
Foto:Arhiva
Atestare fiscală obligatorie la tranzacționarea mașinilor la mâna a doua
Citește și
- 08:05Acciza redusă, înghițită de scumpiri. Cât costă un plin acum și ce spun românii VIDEO
- 15:20Dragoș Pîslaru: Fără legea salarizării, ratăm jalonul din PNRR
- 11:05Bogdan Hossu: „Nu sunt bani” nu poate fi o justificare pentru blocarea salariilor. Liderul sindical acuză Guvernul că descurajează munca și dezvoltarea economică
- 09:46Ajutoarele persoanelor cu dizabilități ar putea fi suspendate
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News