Polițiștii clujeni avertizează asupra fraudelor prin ATM-uri de criptomonede

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 30 iun. 2026, 11:08

Polițiștii din Cluj au desfășurat, în perioada 22–26 iunie, acțiuni operative și preventive pentru combaterea înșelăciunilor comise prin intermediul ATM-urilor de criptomonede amplasate în centre comerciale din Cluj-Napoca și Florești.

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