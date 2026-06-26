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Pensionarii, împinși spre datorii după guvernarea Bolojan. Seniorii pierd bani în lipsa indexării
Pensionarii, împinși spre datorii
Publicat26 iun. 2026, 11:07
Sursărealitatea.net
Pensionarii au ajuns să trăiască pe datorie, după ce statul a luat măsuri de austeritate împotriva lor, acuza seniorii! De doi ani pensiile nu au fost indexate cu rata inflației, iar luna oamenii pierd sume importante de bani, potrivit Realitatea PLUS.
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