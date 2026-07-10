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Parlamentul European a aprobat introducerea euro digital. Încep negocierile cu statele membre
EURO Digital
Parlamentul European a aprobat joi, cu o largă majoritate, demararea negocierilor privind cadrul legislativ pentru introducerea euro digital, un proiect care ar putea deveni realitate în următorii ani.
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