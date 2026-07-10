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Parlamentul European a aprobat introducerea euro digital. Încep negocierile cu statele membre

EURO Digital

EURO Digital

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 10 iul. 2026, 09:36

Parlamentul European a aprobat joi, cu o largă majoritate, demararea negocierilor privind cadrul legislativ pentru introducerea euro digital, un proiect care ar putea deveni realitate în următorii ani.

416 voturi pentru proiect

Eurodeputații au votat cu 416 voturi pentru, 169 împotrivă și 22 de abțineri deschiderea negocierilor cu statele membre ale Uniunii Europene privind moneda digitală europeană.

Dacă negocierile se vor încheia cu succes, un proiect-pilot ar putea fi lansat în 2027, iar euro digital ar putea deveni disponibil pentru cetățeni începând din 2029.

Euro digital nu va înlocui numerarul

Potrivit Parlamentului European, euro digital va completa numerarul, nu îl va înlocui. Noua monedă va putea fi utilizată atât online, cât și offline, iar serviciile de bază, precum deschiderea unui cont și administrarea fondurilor, vor fi gratuite.

Inițiativa urmărește și reducerea dependenței Europei de platformele internaționale de plăți digitale, precum PayPal, Visa și Mastercard.

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