Actualitate· 2 min citire
Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea. Locuitorii din nordul județului, avertizați în miezul nopții despre posibilitatea căderii unor drone
O nouă alertă RO-Alert în Tulcea
Publicat26 aug. 2026, 23:43
Actualizat26 aug. 2026, 23:50
Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați miercuri seară, 26 august, prin sistemul RO-Alert, cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a altor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis la ora 23:05 și a recomandat populației să se adăpostească.
Citește și
- 14:02UMPMV: România trebuie să fie de neclintit în apărare și lucidă în retorică. Rusia nu trebuie subestimată, dar nici ajutată să transforme frica în armă
- 13:12Seceta se agravează în judeţul Bihor: opt UAT-uri şi 35 de localităţi afectate de lipsa apei potabile
- 13:06Guvernul stabilește sumele de bani pe care le vor primi instituţiile statului din programul SAFE
- 13:04Legea salarizării, blocată în instanță. Ministerul Muncii pierde recursul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News