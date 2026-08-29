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Măsurile de siguranță în sistemul energetic, prelungite
Sistem energetic
Publicat29 aug. 2026, 20:46
Sursărealitatea.net
Cadrul legal a fost adaptat pe fondul menținerii deficitului hidrologic sever pe Dunăre.
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