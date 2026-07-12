Actualitate· 1 min citire
Lovitură pentru fermieri! Vaccinarea oilor riscă să închidă piața europeană pentru România: pierderi uriașe
Publicat12 iul. 2026, 09:37
Actualizat12 iul. 2026, 09:39
SursăRealitatea PLUS
Lovitură dură pentru fermieri. Vaccinarea oilor ar putea bloca exporturile și provoca pierderi uriașe, avertizează cei din industrie. În timp ce autoritățile analizează posibilitatea vaccinării împotriva pestei micilor rumegătoare, crescătorii, abatoarele și procesatorii avertizează că o astfel de decizie ar putea închide piața europeană pentru carnea românească și ar provoca pierderi de miliarde de euro.
Citește și
- 07:29Schimbări la sporul de handicap. Cum se calculează de acum și ce categorii de persoane vor avea venituri mai mari
- 06:28Atenție la nota de plată în vacanță! Taxa necunoscută care îi lasă mască pe turiștii români
- 20:53Prețurile alimentelor explodează. Agricultorii aruncă marfa, iar românii cumpără tot mai puțin
- 17:27Drama pensionarilor din România: pensii sub 3.000 de lei și tot mai puțini angajați care susțin sistemul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News