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Linia de cale ferată Giurgiu-Ruse va fi închisă pentru a fi reparată
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Reparațiile masive vor aduce viteze superioare de circulație și o rută complet electrificată, optimizând astfel transportul transfrontalier.
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