Ion Cristoiu răbufnește după mutarea lui Nicușor Dan: „Decizia de chemare este antidemocratică”. Ce șanse sunt să ieșim din blocajul guvernamental

Publicat 20 mai 2026, 19:14 Actualizat 20 mai 2026, 19:19

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni cu parlamentari din grupurile parlamentare mici și cu aleșii neafiliați au stârnit reacții dure în spațiul public, iar jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu susține că această mișcare reprezintă un precedent periculos pentru democrația românească.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nicusor danion cristoiu