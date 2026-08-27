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Grindeanu către Bolojan: Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec
Sorin Grindeanu
Publicat27 aug. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net
Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec, a fost mesajul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru premierul interimar Ilie Bolojan, care a acuzat PSD de ''iresponsabilitate'' în ceea ce privește legea salarizării.
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