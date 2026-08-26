Gheorghe Piperea (AUR): „Legea ANI va trece azi de Senat. AUR va vota pentru”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a anunțat, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, că formațiunea sa va vota în favoarea proiectului de lege privind Agenția Națională de Integritate (ANI), care urmează să fie supus votului în Senat.
Potrivit acestuia, susținerea proiectului de către AUR nu reprezintă o încercare de a-l favoriza pe liderul USR, Dominic Fritz, și nici un semnal privind o eventuală apropiere politică între cele două formațiuni.
„Legea ANI va trece azi de Senat. AUR va vota pentru. Nu există nicio intenție de a-l ajuta pe Fritz sau de a face alianță cu USR”, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.
Respinge speculațiile privind o apropiere de USR
În mesajul său, Piperea a încercat să contracareze interpretările potrivit cărora votul AUR ar putea fi privit ca un sprijin indirect pentru USR sau pentru Dominic Fritz.
Europarlamentarul susține că decizia de vot a partidului trebuie analizată separat de disputele politice dintre formațiuni și că nu există o înțelegere între AUR și USR pe această temă.
Acuzații la adresa PPE și Renew privind PNRR
În aceeași postare, Gheorghe Piperea a lansat acuzații dure la adresa grupurilor politice europene Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe, susținând că acestea ar fi cerut Comisiei Europene suspendarea plăților din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
El afirmă că atenția publică ar fi deturnată de la ceea ce consideră a fi o acțiune politică menită să îl protejeze pe Dominic Fritz.
”Nu vă lăsați atenția deviată de la mizeria pe care au comis-o PPE și Renew, care au cerut Comisiei Europene să suspende plățile din PNRR, ca să îl salveze pe argatul lor, Fritz”, a scris europarlamentarul AUR.