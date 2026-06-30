Eșecul inteligenței artificiale la Ford: Compania recheamă în fabrici 300 de ingineri veterani după probleme grave de calitate

Publicat 30 iun. 2026, 13:41 Sursă Realitatea.Net

Gigantul Ford a fost nevoit să facă un pas înapoi după ce a încercat să înlocuiască o parte importantă a personalului cu sisteme bazate pe inteligență artificială. Confruntată cu o scădere drastică a standardelor de calitate și cu erori pe liniile de producție, compania americană a reangajat în regim de urgență peste 300 de ingineri veterani pentru a remedia problemele și a recâștiga controlul asupra proceselor industriale.

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