Eșecul inteligenței artificiale la Ford: Compania recheamă în fabrici 300 de ingineri veterani după probleme grave de calitate

Gigantul Ford a fost nevoit să facă un pas înapoi după ce a încercat să înlocuiască o parte importantă a personalului cu sisteme bazate pe inteligență artificială. Confruntată cu o scădere drastică a standardelor de calitate și cu erori pe liniile de producție, compania americană a reangajat în regim de urgență peste 300 de ingineri veterani pentru a remedia problemele și a recâștiga controlul asupra proceselor industriale.
Promisiunea inteligenței artificiale în industria auto părea rețeta perfectă pentru eficientizare: depistarea instantanee a defectelor, reducerea drastică a pierderilor materiale și optimizarea liniilor de producție. Cu toate acestea, gigantul american Ford a fost protagonistul unui experiment care a demonstrat că tehnologia nu poate substitui, cel puțin deocamdată, intuiția și expertiza umană.
În încercarea de a automatiza procesele de control, compania a înlocuit o parte din personalul tehnic cu sisteme software avansate. În practică, însă, decizia a generat efecte inverse celor scontate, soldate cu probleme majore de calitate pe benzile de asamblare.
Algoritmii nu au putut egala zecile de ani de experiență din fabrici
Sistemele automate implementate de Ford s-au dovedit rigide în fața complexității din lumea reală. Software-ul nu a reușit sub nicio formă să egaleze standardele impuse de angajații umani, care își petrecuseră zeci de ani studiind comportamentul mașinilor, analizând uzura componentelor și înțelegând subtilitățile proceselor industriale.
Acolo unde un veteran din fabrică identifica o anomalie printr-o simplă verificare vizuală sau după sunetul motorului, senzorii și algoritmii au dat rateuri, lăsând piese defecte să treacă de controlul tehnic de calitate.
Un pas înapoi salvator: Peste 300 de ingineri veterani, rechemați de urgență
Confruntată cu un val de erori în lanț și cu riscul de a livra mașini cu defecte de fabricație către clienți, conducerea Ford a fost nevoită să își recunoască greșeala strategică. Compania a oprit parțial programul de automatizare și a luat o decizie fără precedent: reangajarea și readucerea în fabrici a peste 300 de ingineri veterani.
Acești specialiști, care fuseseră anterior marginalizați sau înlocuiți de noile tehnologii, au primit misiunea de a remedia erorile lăsate în urmă de inteligența artificială și de a recalibra standardele de producție, demonstrând că nicio linie de cod nu poate înlocui valoarea experienței acumulate pe teren.