Datoria externă a României s-a dublat în ultimul deceniu. Un singur premier a reușit să o reducă

Publicat 22 iun. 2026, 08:22 Sursă realitatea.net

Datoria externă totală a României a crescut cu peste 150% în ultimul deceniu, de la 90,9 miliarde de euro la finalul anului 2015 până la peste 229 de miliarde de euro în primăvara anului 2026, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Toate guvernele care s-au succedat la putere au contribuit la această creștere, cu o singură excepție: cabinetul condus de Mihai Tudose.

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