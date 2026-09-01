Cum încearcă rușii de la Lukoil să scape de plata datoriilor Petrotel Ploiești către bugetul României

Publicat 1 sept. 2026, 18:26 Sursă Realitatea.Net

Grupul Petrotel Lukoil a solicitat intrarea în insolvență din cauza unor datorii curente ce depășesc 936 de milioane de lei. Activitatea rafinăriei din Ploiești a fost sistată sub presiunea directă a sancțiunilor internaționale impuse în contextul războiului din Ucraina, ajungând în imposibilitatea de a-și achita plățile.

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