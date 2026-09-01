Cum încearcă rușii de la Lukoil să scape de plata datoriilor Petrotel Ploiești către bugetul României

Grupul Petrotel Lukoil a solicitat intrarea în insolvență din cauza unor datorii curente ce depășesc 936 de milioane de lei. Activitatea rafinăriei din Ploiești a fost sistată sub presiunea directă a sancțiunilor internaționale impuse în contextul războiului din Ucraina, ajungând în imposibilitatea de a-și achita plățile.
Cutremur pe piața carburanților din România! Rafinăria Petrotel Lukoil își sistează definitiv activitatea și intră în procedura de insolvență, îngropată sub un munte de datorii ce depășește 2,1 miliarde de lei (peste 400 de milioane de euro). Tribunalul Prahova a admis cererea companiei, după ce sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse au blocat complet aprovizionarea cu țiței și tranzacțiile financiare ale gigantului energetic.
Starea de incapacitate de plată a fost declanșată direct de măsurile drastice adoptate de Trezoreria SUA (OFAC) împotriva grupului-mamă din Rusia. Fără posibilitatea de a derula operațiuni bancare sau de a achiziționa materie primă de pe piețele internaționale, rafinăria din Ploiești — care asigura peste o cincime din producția națională de carburanți — s-a prăbușit financiar.
Harta datoriilor de la Ploiești: Sute de milioane către furnizori și miliarde către acționarul rus
Conform datelor din dosarul de insolvență, situația contabilă a societății este critică. Producătorul de carburanți a acumulat restanțe neachitate de peste 60 de zile în valoare de 936,7 milioane de lei către furnizorii de servicii și mentenanță. La această sumă uriașă se adaugă cererea de creanță depusă de acționarul majoritar Litasco SA (divizia de trading a grupului rus), care reclamă un împrumut nerestituit de 225,5 milioane de euro (peste 1,18 miliarde de lei).
Judecătorul sindic a dispus deja înghețarea oricăror executări silite sau acțiuni de recuperare a creanțelor împotriva activelor Petrotel Lukoil.
Calendarul procedurii de insolvență stabilite de instanță:
9 septembrie 2026: Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor de către creditori.
29 septembrie 2026: Comunicarea tabelului preliminar al creanțelor de către administratorul judiciar.
3 octombrie 2026: Convocarea Adunării Creditorilor.
23 octombrie 2026: Definitivarea tabelului creanțelor.
Sancțiunile americane au pus lacătul pe rafinărie
Blocajul a devenit ireversibil odată cu aplicarea Ordinului Executiv 14024 de către autoritățile americane, care a vizat direct structurile Lukoil OAO. Deși SUA au emis temporar licențe de tranziție pentru a permite retragerea ordonată a partenerilor comerciali, demersurile de vânzare a activelor internaționale ale grupului au eșuat. Partenerii externi au refuzat categoric să mai livreze țiței la Ploiești de teama sancțiunilor secundare, chiar dacă Guvernul României pusese companiile grupului sub supraveghere extinsă.
Sistemul energetic național, sub presiune maximă
Sistarea activității la Petrotel lasă România cu doar două rafinării funcționale — Petromidia Năvodari și Petrobrazi Ploiești. În condițiile în care starea de criză pe piața petrolieră din România rămâne în vigoare, pierderea unei capacități de rafinare care acoperea 21% din necesarul intern pune o presiune uriașă pe lanțurile de aprovizionare cu benzină și motorină.