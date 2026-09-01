CNAS aruncă bomba în criza citostaticelor: Sistemul e în prag de colaps din cauza proastei gestionări a banilor!

Criza citostaticelor nu este provocată de lipsa banilor, susține președintele CNAS, Horațiu Moldovan. Deși bolnavii se confruntă cu lipsa tratamentelor oncologice, șeful Casei de Sănătate garantează că fondurile sunt asigurate, arătând spre problemele cronice de gestionare din sistem.
România se află la un pas de un dezechilibru financiar major în sectorul medical, iar schimbarea din temelii a modului în care statul decontează tratamentele salvatoare de viață a devenit critică. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, atrage atenția că lipsa acută de citostatice din farmacii și spital nu este cauzată de o pană de fonduri la nivelul instituției pe care o conduce, ci de disfuncționalitățile majore ale producătorilor și ale lanțurilor de distribuție la nivel global.
În timp ce pacienții oncologici se lovesc de lipsa tratamentelor esențiale, CNAS avertizează că România cheltuiește haotic resursele financiare disponibile, pompând miliarde fără un impact real pe măsura investițiilor.
Explozie de costuri: Bugetul pentru medicamente ar putea atinge 40 de miliarde de lei
Datele oficiale prezentate de conducerea CNAS arată o dinamică alarmantă a cheltuielilor. În ultimii trei ani, sumele alocate medicamentelor au crescut într-un ritm de-a dreptul nesustenabil — cu aproximativ 5 miliarde de lei anual (peste 1 miliard de euro).
În timp ce la nivelul Uniunii Europene majorările bugetare pentru tratamente sunt de aproximativ 4% pe an, în România avansul a explodat la 20% anual. În acest ritm, fondurile necesare pentru medicamente riscă să ajungă la borna de 40 de miliarde de lei până în 2028, față de 25 de miliarde cât s-au alocat anul trecut.
Reforma propusă de CNAS: Decuplarea prețului oficial de cel de decontare
Pentru a evita colapsul financiar previzionat chiar pentru anul viitor, reprezentanții Casei de Sănătate cer modificarea de urgență a legislației privind stabilirea prețurilor. Propunerea centrală vizează separarea prețului de catalog al unui medicament de valoarea la care acesta este rambursat de stat.
O astfel de măsură, deja aplicată în alte state europene, ar permite introducerea mai rapidă pe listele de compensare a terapiilor inovative și ar asigura accesul unui număr mult mai mare de bolnavi la tratamente, fără a mai irosi banii pe mecanisme rigide de tarifare.
Schimbare radicală în spitale: Statul nu va mai deconta simple „paturi”
Criticile CNAS au vizat și modul în care au fost alocate fondurile spitalicești până în prezent. Șeful instituției a punctat că vechiul sistem favoriza decontarea capacității logistice în detrimentul actului medical propriu-zis.
Noul contract-cadru schimbă filozofia de finanțare: fondurile vor fi direcționate exclusiv în funcție de cazurile medicale rezolvate efectiv, eliminând decontarea automată a paturilor neocupate din unitățile sanitare.