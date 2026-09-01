CNAS aruncă bomba în criza citostaticelor: Sistemul e în prag de colaps din cauza proastei gestionări a banilor!

Publicat 1 sept. 2026, 19:23 Sursă Realitatea.Net

Criza citostaticelor nu este provocată de lipsa banilor, susține președintele CNAS, Horațiu Moldovan. Deși bolnavii se confruntă cu lipsa tratamentelor oncologice, șeful Casei de Sănătate garantează că fondurile sunt asigurate, arătând spre problemele cronice de gestionare din sistem.

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