BNR lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei

O nouă piesă de colecție pentru pasionații de numismatică.
Banca Naţională a României (BNR) a anunțat lansarea, începând cu 14 septembrie, a unei noi bancnote aniversare de 100 de lei. Aceasta este dedicată împlinirii a 190 de ani de la nașterea lui Eugeniu Carada, considerat întemeietorul Băncii Naționale a României. Imprimată pe suport de polimer, folosind tehnică mixtă, noua bancnotă are dimensiuni identice cu cea de circulație și o culoare predominant albastră.
Pe avers este ilustrat portretul lui Eugeniu Carada, alături de anii săi de viață (1836-1910), suprapus peste o imagine reprezentând Sala Ghișeelor din Palatul Vechi al BNR. Deși are putere circulatorie pe teritoriul României, fiind o bancnotă aniversară, este destinată în primul rând colecționarilor.
Unde și cum poate fi cumpărată
Tirajul acestei emisiuni numismatice este strict limitat la 16.000 de bancnote simple și 1.000 de coli speciale a câte patru bancnote. Prețul de vânzare stabilit de BNR este de 240 de lei pentru o bancnotă (inclusiv TVA și pliant de prezentare) și de 840 de lei pentru coala specială. Cumpărarea acestora va fi posibilă începând cu 15 septembrie prin intermediul sucursalelor regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.