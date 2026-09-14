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Bătălie absurdă în instanță: Poliția și ANAF se judecă pentru 437 de pui confiscați

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 11:31

Un caz bizar din 2020 a ajuns pe masa magistraților, care au fost nevoiți să dea un verdict definitiv

Un incident aparent banal din anul 2020 a generat o dispută juridică neobișnuită între două instituții importante ale statului: Poliția Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Totul a pornit de la confiscarea a 437 de pui vii de la un cetățean român, care nu deținea documentele sanitar-veterinare și actele de proveniență necesare pentru transportul și comercializarea păsărilor, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Decizia definitivă a instanței

După confiscare, păsările au fost predate autorităților competente, însă procedurile birocratice au declanșat un conflict absurd între Poliție și ANAF privind responsabilitatea valorificării sau gestionării contravalorii acestor bunuri perisabile.

Deoarece puii reprezentau bunuri care nu puteau fi stocate pe termen lung, situația a devenit un coșmar administrativ. Poliția a solicitat ca ANAF să preia cazul, în timp ce fiscul a respins cererea, invocând neclarități procedurale în actele de confiscare întocmite pe teren.

Procesul s-a întins pe parcursul mai multor ani, timp în care dosarul a trecut prin mai multe faze de judecată. În final, magistrații au fost nevoiți să intervină pentru a clarifica competențele celor două instituții.

Judecătorii au dat o decizie menită să deblocheze această situație, stabilind cu exactitate care dintre autorități trebuie să își asume responsabilitatea legală și financiară pentru puii confiscați în urmă cu mai mulți ani.

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