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Bătaie pe munca puțină, dar bine plătită, de la stat. 45 de oameni vor în Consiliul de Asministrație la STB
Bătaie pe locuri în Consiliul de Administrație al STB. Foto/Athivă
Publicat13 iul. 2026, 13:07
Actualizat13 iul. 2026, 13:12
SursăRealitatea.Net
Salariul motivant, dar cu muncă nu prea multă, a devenit dezideratul multor români, iar un loc în Consiliul de Administrație al unei companii precum Societatea de Transport București, pare să fie pentru mulți biletul câștigător.
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