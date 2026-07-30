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Aproape 170 de concedieri după închiderea a două unităţi din Sălaj
Locuri de muncă
Publicat30 iul. 2026, 10:26
Actualizat30 iul. 2026, 10:29
Sursărealitatea.net
Aproape 170 de sălăjeni îşi vor pierde locurile de muncă, după ce conducerile a două companii importante din industria auto şi de prelucrare a lemnului au anunţat închiderea unităţilor, pe fondul problemelor care afectează economia la nivel internaţional. Salariaţii concediaţi urmează să fie cuprinşi în programe de reconversie profesională.
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