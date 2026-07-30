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Aproape 170 de concedieri după închiderea a două unităţi din Sălaj

Locuri de muncă

Locuri de muncă

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 10:26
Actualizat30 iul. 2026, 10:29
Sursărealitatea.net

Aproape 170 de sălăjeni îşi vor pierde locurile de muncă, după ce conducerile a două companii importante din industria auto şi de prelucrare a lemnului au anunţat închiderea unităţilor, pe fondul problemelor care afectează economia la nivel internaţional. Salariaţii concediaţi urmează să fie cuprinşi în programe de reconversie profesională.

Autorităţile judeţene responsabile cu ocuparea forţei de muncă au fost anunţate că firma producătoare de componente auto din oraşul Jibou îşi va închide porţile, cei aproape 100 de salariaţi fiind trimişi în şomaj, şi nu este singurul exemplu. Alţi peste 70 de salariaţi au fost disponibilizaţi de o firmă locală din domeniul prelucrării lemnului.

Daniel Opre, directorul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţe de Muncă Sălaj: Ne confruntăm cu situaţii de concediere colectivă, din păcare, cam asta este dinamica actuală a pieţei muncii.

Toţi salariaţii concediaţi urmează să fie incluşi în programe de reconversie profesională sau de găsire a unor noi locuri de muncă.

Daniel Opre: Încercarea de a plasa persoanele pe locurile de muncă vacante, să vedem cum reuşim să îi cuprindem la formare profesională în vederea reconversiei profesionale şi, în urma acestora, am programat persoanele, noi i-am luat în evidenţe, încercăm ca să îi integrăm pe piaţa muncii.

Din cauza costurilor mari, compania producătoare de componente auto îşi va muta producţia într-o altă ţară, iar cea de prelucrare a lemnului şi-a închis porţile din cauza lipsei pieţei de desfacere.

RADOR RADIO ROMÂNIA

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