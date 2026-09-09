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Ana Maria Păcuraru, confirmată în delegația Casei Albe la ONU. Realitatea PLUS, singura sursă de informație oficială din SUA
Publicat9 sept. 2026, 10:44
SursăRealitatea PLUS
Realitatea Plus anunță un moment de referință pentru presa românească din Statele Unite. Jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei” și editor-șef Politică Externă, a fost confirmată în delegația Casei Albe la ONU. De asemenea, aceasta a mai primit acreditarea oficială a Comitetului Executiv al Galeriilor Radio-Televiziune ale Congresului American, structura care gestionează accesul presei radio-tv la Capitoliul Statelor Unite ale Americii.
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