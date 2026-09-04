Actualitate· 1 min citire
Afacerea cu vize de flotant: până la 1500 lei pentru o adresă fictivă. Părinții, constrânși să cumpere pentru înscrierea copiilor la școli
Publicat4 sept. 2026, 10:00
SursăRealitatea PLUS
Vizele de flotant au ajuns să fie vândute la vedere pe internet, iar o adresă în acte poate costa până la 1.500 de lei. Proprietarii își oferă locuințele pentru cei care au nevoie de o reședință fictivă, iar tranzacțiile sunt negociate direct, inclusiv pentru părinții care încearcă să își înscrie copiii la școli din zonele dorite.
Citește și
- 13:41Curs valutar BNR, 4 septembrie 2026. Euro și dolarul au scăzut în fața leului, lira sterlină s-a apreciat
- 13:31Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%
- 12:59Gabriel Oprea: „Securitatea națională nu se apără prin declarații”
- 12:51Sorin Grindeanu, avertisment despre criză: „Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News