A început războiul comercial. Canada lovește SUA cu taxe vamale de până la 50% după eșecul negocierilor

Ottawa a activat marți taxele vamale de retorsiune asupra unor importuri din SUA, după suspendarea negocierilor comerciale și noile tarife impuse de Donald Trump.
Canada a trecut marți la o nouă etapă în conflictul comercial cu Statele Unite, activând taxe vamale de retorsiune pentru importuri americane în valoare de 27,6 miliarde de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de dolari americani. Decizia vine după eșecul negocierilor dintre Ottawa și Washington și în condițiile în care nu există, deocamdată, indicii că discuțiile ar urma să fie reluate în perioada imediat următoare.
Taxele canadiene ajung până la 50%
Noile măsuri se aplică pentru sute de produse importate din Statele Unite. Taxele vamale variază între 15% și 50% și vizează categorii importante de bunuri, de la oțel și aluminiu până la electrocasnice, mobilă și produse lactate.
Lista produselor afectate include, de asemenea, mașini-unelte, produse cosmetice și electronice, ceea ce extinde impactul represaliilor comerciale asupra unor sectoare diferite ale economiei.
Ottawa susține că măsurile reprezintă răspunsul „dolar pentru dolar” promis de premierul canadian Mark Carney după ce administrația Trump a introdus propriile taxe vamale asupra unor produse canadiene.
Răspunsul lui Mark Carney la tarifele lui Donald Trump
Președintele american Donald Trump a impus, pe 22 august, taxe vamale de 50% pentru anumite produse canadiene cu o valoare similară celei vizate acum de măsurile de retorsiune ale Canadei.
Decizia administrației de la Washington a venit după eșecul negocierilor comerciale dintre cele două țări vecine. Discuțiile dintre Ottawa și Washington au fost suspendate pe 21 august, iar până acum nu există semnale privind o reluare rapidă a acestora.
Premierul Mark Carney a admis că noile taxe canadiene vor avea efecte asupra consumatorilor din țară. Unele prețuri vor crește, iar canadienii vor avea mai puține opțiuni pentru anumite produse, însă șeful guvernului de la Ottawa consideră că aceste consecințe sunt necesare pentru a răspunde măsurilor luate de Washington și pentru protejarea intereselor economice ale Canadei.
Trump amenință Bombardier
Conflictul comercial dintre cele două state a ajuns și în sectorul aeronautic. Înainte ca taxele canadiene de retorsiune să intre în vigoare, Donald Trump a amenințat că va împiedica producătorul canadian de aeronave Bombardier să își comercializeze avioanele în Statele Unite.
Președintele american a condiționat accesul companiei pe piața americană de mutarea producției în SUA.
Bombardier a răspuns că are deja o prezență importantă pe teritoriul american. Compania susține că aproximativ 3.500 de persoane lucrează pentru ea în Statele Unite și că deține peste 20 de fabrici în această țară.
Negocierile comerciale rămân suspendate
În prezent, Ottawa și Washingtonul nu dau semne că ar fi aproape de reluarea negocierilor menite să pună capăt războiului comercial.
Mark Carney a declarat că este pregătit să revină la masa negocierilor atunci când administrația americană va adopta o atitudine „serioasă”. Premierul canadian a cerut, totodată, ca Donald Trump să renunțe la atacurile și declarațiile batjocoritoare la adresa Canadei.
Până atunci, măsurile comerciale adoptate de cele două state rămân în vigoare, iar schimbul de tarife dintre Ottawa și Washington continuă să afecteze relațiile economice dintre cele două țări.
Ottawa pregătește miliarde pentru cei afectați
Guvernul canadian a anunțat și un pachet de ajutor destinat lucrătorilor și companiilor afectate de conflictul comercial cu Statele Unite.
Valoarea programului de sprijin se ridică la 7,5 miliarde de dolari canadieni și este destinat celor care suportă efectele economice ale disputelor tarifare dintre Ottawa și Washington.