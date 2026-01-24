Azi, de ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi în mijlocul romanilor. Acum 167 de ani romanii au făcut un pas decisiv ce a marcat cursul istoriei, unirea. În această zi importantă, acesta va fi prezent, alături de oameni în Capitală. Realitatea Plus vă va transmite cele mai imagini și informații speciale din întreaga țară.

Astăzi, de Ziua Unirii Principatelor Române, Călin Georgescu va fi prezent în mijlocul oamenilor, așa cum ne-am obișnuit de altfel în tot acest timp.

Va fi prezent în mijlocul românilor, la fel ca anul trecut. Acesta va veni în Parcul Carol la orele prânzului, la ora 12:00, pentru a depune o coroană de flori în cinstea eroilor noștri, la Monumentul Ostașului Necunoscut.

Va avea și un mesaj extrem de important de adresat cu această zi istorică, la 167 de ani nu de la o decizie politică, ci de la o decizie istorică pentru țara noastră. Un mesaj extrem de important pe care îl veți vedea în exclusivitate la Realitatea Plus.

De asemenea, și forțele de ordine se mobilizează într-un număr uriaș în Capitală, având în vedere că românii s-au mobilizat atât pe rețelele de socializare pentru a-i fi alături lui Călin Georgescu, inclusiv mâine. Suveraniștii se mobilizează în cele mai importante puncte, atât din București, Focșani, Iași, din întreaga țară, cât și din diaspora.”