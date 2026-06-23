Rabla 2026: Schimbări majore și reguli noi pentru persoanele fizice

Ministerul Mediului a organizat marți o dezbatere publică privind lansarea rapidă a programului Rabla destinat persoanelor fizice. Autoritățile anunță reguli noi privind eligibilitatea vehiculelor, simplificarea documentației necesare și o mai mare predictibilitate a calendarului de înscrieri, măsuri menite să deblocheze piața auto din România.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a publicat concluziile dezbaterii publice privind viitorul Programului „Rabla”. Întâlnirea, moderată de secretarul de stat Raul Pop, i-a reunit pe Aura Anca Roxana Cristea (director general AFM) și Tudor Roșca (director de cabinet al ministrului) alături de producători auto, importatori, firme de leasing și asociații profesionale din domeniu.
La discuții au participat și reprezentanți ai sectorului financiar, companii de consultanță, ONG-uri și beneficiari persoane fizice, scopul fiind adaptarea ghidului de finanțare la realitățile pieței auto din România.
Modificări la Rabla: Cele 8 teme majore aflate pe masa ministerului
Dezbaterea a vizat eficientizarea eco-tichetelor și eliminarea birocrației care întârzia achiziția de mașini noi. Conform MMAP, principalele subiecte analizate au fost:
Lansarea accelerată a programului și stabilirea unui calendar fix pentru a crește predictibilitatea pe piața auto;
Tăierea birocrației: Simplificarea procedurilor administrative și reducerea timpului de așteptare pentru procesarea dosarelor;
Acte mai simple: Clarificarea condițiilor de eligibilitate pentru vehicule și a documentelor obligatorii;
Plăți mai rapide: Eficientizarea procesului de decontare a banilor către producătorii validați;
Originea vehiculelor: Criterii noi privind proveniența mașinilor eligibile și impactul acestora asupra pieței din România;
Bugetul pentru electrice: Stabilirea valorii stimulentelor financiare (eco-tichete) pentru mașinile cu emisii reduse și pentru vehiculele 100% electrice;
Țintirea mașinilor cu adevărat vechi: Măsuri speciale care să încurajeze casarea autovehiculelor uzate care sunt utilizate efectiv în trafic, nu doar abandonate;
Transparență digitală: Îmbunătățirea comunicării online cu beneficiarii și dealerii auto.
Schimbări în ghidul de finanțare: Propunerile pe e-mail, incluse în lege
Toți actorii din piața auto au prezentat exemple de bune practici din alte state europene pentru a crea un program mai dinamic, corelat direct cu obiectivele de mediu.
Reprezentanții Ministerului Mediului au anunțat că dezbaterea nu a fost una formală și că deciziile finale vor ține cont de vocea publicului. Toate amendamentele susținute în cadrul întâlnirii, precum și propunerile trimise de cetățeni pe adresa de e-mail a instituției sunt analizate chiar în această perioadă, urmând să fie integrate în forma definitivă a actului normativ ce va reglementa Ghidul „Rabla”.