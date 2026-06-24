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Veniturile gospodăriilor au crescut în 2025, însă educația primește doar 0,6% din buget

INS

INS

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 24 iun. 2026, 14:24

Veniturile totale medii ale gospodăriilor din România au ajuns în 2025 la 9.399 de lei pe lună, în creștere cu 13,6% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, cheltuielile medii lunare au urcat la 8.037 de lei, reprezentând 85,5% din venituri.

Salariile au continuat să fie principala sursă de venit pentru populație, contribuind cu 68,5% la veniturile totale ale gospodăriilor. Veniturile din prestații sociale au avut, de asemenea, o pondere importantă, de 20%, în timp ce veniturile în natură au reprezentat 6% din total.

Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. În orașe, venitul mediu lunar pe gospodărie a fost de 10.732 de lei, cu aproximativ 40% mai mare decât în mediul rural. Totodată, cheltuielile gospodăriilor urbane au depășit 9.100 de lei pe lună, fiind de peste 1,3 ori mai ridicate decât cele din mediul rural.

Cea mai mare parte a cheltuielilor de consum a fost destinată alimentelor și băuturilor nealcoolice, care au însumat 1.553 de lei pe gospodărie și au reprezentat 32,1% din total. Pe locurile următoare s-au situat cheltuielile pentru locuință, utilități și combustibili, precum și cele pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și transport.

La polul opus se află educația, care a beneficiat de cea mai mică alocare financiară. În 2025, gospodăriile au cheltuit în medie doar 27 de lei pe lună pentru educație, echivalentul a numai 0,6% din cheltuielile totale de consum. Datele evidențiază astfel faptul că, deși veniturile populației sunt în creștere, investițiile în educație continuă să ocupe un loc marginal în bugetele familiilor din România.

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