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Veniturile gospodăriilor au crescut în 2025, însă educația primește doar 0,6% din buget
INS
Veniturile totale medii ale gospodăriilor din România au ajuns în 2025 la 9.399 de lei pe lună, în creștere cu 13,6% față de anul precedent, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, cheltuielile medii lunare au urcat la 8.037 de lei, reprezentând 85,5% din venituri.
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