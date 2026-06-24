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Comisia Europeană a concluzionat că România nu este pregătită să adopte moneda euro
Euro
Publicat24 iun. 2026, 14:11
Sursărealitatea.net
Comisia Europeană a publicat marți Raportul de convergență pentru 2026, prin care evaluează pregătirea statelor membre din afara zonei euro pentru adoptarea monedei unice. Concluzia este clară: niciunul dintre cele cinci state analizate, România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, nu este pregătit să adopte euro în prezent.
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