Comisia Europeană a concluzionat că România nu este pregătită să adopte moneda euro

Publicat 24 iun. 2026, 14:11 Sursă realitatea.net

Comisia Europeană a publicat marți Raportul de convergență pentru 2026, prin care evaluează pregătirea statelor membre din afara zonei euro pentru adoptarea monedei unice. Concluzia este clară: niciunul dintre cele cinci state analizate, România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, nu este pregătit să adopte euro în prezent.

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