Val de scumpiri de la 1 iulie. Cresc rovinieta, amenzile auto și costul pentru cumpărarea vechimii la pensie

Publicat 24 iun. 2026, 12:45 Sursă Realitatea PLUS

Românii se pregătesc pentru un nou val de scumpiri, care va începe de la 1 iulie. Majorarea salariului minim pe economie cu 125 de lei va avea efecte directe asupra mai multor taxe și costuri, potrivit Realitatea PLUS.

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