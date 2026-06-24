Val de scumpiri de la 1 iulie. Cresc rovinieta, amenzile auto și costul pentru cumpărarea vechimii la pensie

Românii se pregătesc pentru un nou val de scumpiri, care va începe de la 1 iulie. Majorarea salariului minim pe economie cu 125 de lei va avea efecte directe asupra mai multor taxe și costuri, potrivit Realitatea PLUS.
Printre cele mai importante schimbări se numără creșterea prețului rovinietei, majorarea amenzilor auto și scumpirea contribuțiilor pentru cei care vor să își cumpere vechime la pensie. În același timp, șoferii ar putea plăti mai mult și la pompă, după expirarea plafonării adaosului comercial pentru carburanți.
Cumpărarea vechimii la pensie va costa mai mult
De la 1 iulie, persoanele care vor să își achite contribuțiile de asigurări sociale pentru perioadele în care nu au muncit și nu au cotizat la pensie vor trebui să plătească mai mult. Creșterea va fi de aproximativ 800 de lei pentru un an de vechime. În prezent, un an de vechime costă 12.150 de lei. După majorare, suma va ajunge la aproape 13.000 de lei.
Această opțiune este folosită de persoanele care au perioade neacoperite în stagiul de cotizare și vor să le completeze pentru pensie. Totuși, există o limită clară: pot fi cumpărați cel mult șase ani de vechime. Pentru cei care au nevoie de mai mulți ani, suma totală poate deveni greu de suportat. Majorarea vine într-un moment în care multe cheltuieli lunare sunt deja în creștere.
Rovinieta se scumpește, mai ales pentru mașinile vechi
Și șoferii vor resimți schimbările de la 1 iulie. Prețul rovinietei va crește, iar noul sistem va ține cont de norma de poluare și de distanța parcursă. În prezent, pentru un autoturism se plătește aproximativ 253 de lei. După modificări, proprietarii mașinilor vechi vor fi printre cei mai afectați. Pentru autoturismele vechi, scumpirea poate ajunge la 30%. Asta înseamnă că șoferii care folosesc mașini cu norme de poluare mai slabe vor plăti mai mult pentru a circula pe drumurile naționale. Măsura îi lovește în special pe cei care nu își permit să schimbe mașina, dar depind zilnic de ea. Pentru mulți români, rovinieta devine astfel încă o cheltuială care se adaugă la întreținerea autoturismului.
Tot de la 1 iulie vor crește și amenzile auto. Un punct-amendă va ajunge la 216,25 lei, ceea ce înseamnă că toate sancțiunile aplicate în trafic vor fi mai mari. Valoarea finală a amenzii va depinde, ca și până acum, de gravitatea faptei. Cu cât abaterea este mai serioasă, cu atât suma plătită de șofer va fi mai mare. Această creștere vine în același pachet de efecte generate de majorarea salariului minim. Pentru șoferi, impactul va fi simțit imediat în cazul oricărei sancțiuni rutiere. Chiar și abaterile considerate mai mici vor costa mai mult decât până acum. Într-un context în care cresc și alte costuri legate de mașină, majorarea amenzilor pune o presiune suplimentară pe bugetele conducătorilor auto.
Carburanții s-ar putea scumpi după expirarea plafonării
O altă veste proastă pentru șoferi vine de la pompă. La finalul lunii expiră plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, iar acest lucru ar putea aduce noi scumpiri. Benzina ar urma să se scumpească cu 20 de bani pe litru. Motorina ar putea crește și mai mult, cu aproximativ 50 de bani pe litru.