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România produce mai multă energie verde și exportă mai mult în 2026

Energie

Energie

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat24 iun. 2026, 14:09
Actualizat24 iun. 2026, 14:17

România a început anul 2026 cu o transformare importantă în sectorul energetic, marcată de creșterea producției de energie electrică și de o pondere tot mai mare a surselor regenerabile în mixul energetic național. Datele publicate de Transelectrica pentru primul trimestru al anului arată că producția netă de energie electrică a crescut cu 9% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce consumul intern a rămas aproape constant.

Unul dintre cele mai importante semnale este avansul puternic al energiei curate. Producția hidro a crescut cu 36%, iar cea din surse regenerabile, în special eoliană și fotovoltaică, a urcat cu 20% comparativ cu primul trimestru al anului trecut. În prezent, centralele termo rămân principala sursă de energie, cu 34% din producția totală, urmate de hidrocentrale cu 27%, în timp ce energia regenerabilă și cea nucleară contribuie fiecare cu câte 19%.

În același timp, capacitățile convenționale continuă să se reducă. Puterea instalată în centralele termo a scăzut cu aproximativ 19%, de la 5.476 MW în martie 2025 la 4.428 MW în martie 2026. La începutul lunii aprilie, Sistemul Energetic Național dispunea de o putere instalată totală de 19.145 MW, hidrocentralele reprezentând cea mai mare componentă, cu 6.688 MW.

Dezvoltarea energiei verzi este susținută și de investițiile private. Puterea instalată a prosumatorilor a ajuns la 3.616 MW, semn că tot mai mulți români și companii aleg să producă energie prin panouri fotovoltaice. În plus, capacitățile de stocare a energiei au crescut la 599 MW, contribuind la stabilitatea sistemului energetic.

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