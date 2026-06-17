România, El Dorado-ul economic al miliardarilor maghiari : 9 din primii 10 au afaceri la noi

Publicat 17 iun. 2026, 09:51 Sursă Realitatea.Net

Ultimul top al miliardarilor din Ungaria scoate la iveală faptul că aceștia s-au îmbogățit de pe urma afacerilor pe care le deruleaza în România. 9 din primii 10 cei mai bogați afaceriști maghiari au businessuri la noi în țară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cetateni maghiarimiliardari ungaria