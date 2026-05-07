Mitul Bolojan. Este „modelul Oradea” o soluție reală sau doar o strategie de marketing politic?

Ani de zile Ilie Bolojan și-a construit imaginea de „primar performant", folosind modernizările din Oradea. Bolojan se laudă cu fiecare ocazie că a transformat orașul și de asta putea să reformeze și întreaga țară pe modelul administrației locale.

„Performanță” în Bihor din banii statului, în timp ce restul țării primește „austeritate”

Ani de zile, Ilie Bolojan și-a construit imaginea de „primar performant”, folosindu-se de modernizările din Oradea. Bolojan se laudă cu fiecare ocazie că a transformat orașul și susține că, pe baza acestui succes, ar putea reforma întreaga țară după modelul administrației locale pe care a condus-o. Recent, acesta i-a invitat pe inițiatorii moțiunii de cenzură să meargă la Oradea pentru a vedea investițiile.

Bugete privilegiate: Oradea versus restul marilor orașe

Totuși, premierul interimar omite să menționeze sprijinul masiv pe care statul l-a acordat orașului pentru a realiza schimbările dorite. În perioada în care era primar, Bolojan a primit de la bugetul de stat sume aproape duble față de primăriile din Craiova, Galați sau Giurgiu.

În 2020, în ultimul an de mandat la Primăria Oradea, Bolojan anunța mândru un buget de peste 1,8 miliarde de lei , cu 30% mai mare față de anul precedent. Rapoartele oficiale întăresc această realitate: 1,32 miliarde de lei au provenit exclusiv de la stat, reprezentând peste 70% din veniturile orașului. Această infuzie de capital i-a permis să aloce 785 de milioane de lei pentru investiții, în timp ce orașe cu un număr similar de locuitori au fost mult mai puțin „norocoase”:

Craiova: Buget de 670 milioane lei (aproape jumătate față de Oradea), cu doar 215 milioane pentru investiții.

Galați: Centru industrial major, a primit doar 575 milioane de lei.

Giurgiu: Buget de numai 270 milioane de lei.

Dubla măsură: Austeritate la București, finanțări generoase în Bihor

Odată ajuns în fotoliul de premier, Ilie Bolojan pare să fi uitat importanța investițiilor publice, începând să „taie în carne vie” de la bugetele primarilor sub pretextul eliminării a 10% din posturile din administrație. Totuși, sub masca austerității, județul Bihor a continuat să prospere din fonduri guvernamentale.

Sursele politice arată că premierul și-a păstrat influența asupra primăriei orădene. În timp ce s-a opus categoric alocării de fonduri pentru reparațiile necesare la Electrocentrala Craiova — fapt reclamat de Lia Olguța Vasilescu — județul Bihor și municipiul Oradea au beneficiat de finanțări prin CNI și Programul „Anghel Saligny” de peste 3,2 miliarde de lei . Aceste fonduri, alocate între finalul anului 2024 și vara anului 2025, au fost direcționate către obiective precum săli de sport la țară, bazine de înot și reabilitări de cămine culturale.

Acuzațiile ministrului Câciu: „Oradea, un buget susținut 75% de stat”

Adrian Câciu îl acuză direct pe Bolojan că a creat un mit artificial în jurul performanței administrative din Oradea. Conform ministrului, „succesul” este de fapt rezultatul unei finanțări preferențiale din fonduri naționale.

„Nu știu câte primării au avut norocul Primăriei Oradea! În 2025, Oradea a avut un buget de 2,48 miliarde lei , din care 1,86 miliarde au provenit de la bugetul de stat. Adică 75% din total”, a scris Câciu pe rețelele sociale, subliniind că Bolojan dă lecții de eficiență pe banii tuturor românilor.

Lux pe bani publici: Concertul lui Andrea Bocelli, plătit dublu de orădeni

Inconsecvența premierului privind austeritatea s-a văzut și în managementul evenimentelor de divertisment. Primăria Oradea a direcționat 1 milion de euro pentru un spectacol de câteva ore susținut de Andrea Bocelli.

Deși evenimentul trebuia să se autofinanțeze, veniturile din bilete și sponsorizări au fost insuficiente. În final, orădenii au plătit dublu: o dată prin achiziția biletelor și a doua oară din taxele și impozitele locale, de unde s-au acoperit pierderile de aproximativ 500.000 de euro necesare pentru onorariul artistului. Până la acest moment, Cancelaria Prim-ministrului nu a oferit un punct de vedere oficial solicitat de Realitatea PLUS cu privire la aceste cifre.