Apple plătește 250 de milioane de dolari după acuzații legate de funcțiile AI ale Siri

Sursă: BBC

Gigantul tech Apple a acceptat să plătească 250 de milioane de dolari pentru a încheia un proces colectiv în care era acuzat că a indus în eroare utilizatorii de iPhone în legătură cu funcțiile de inteligență artificială ale asistentului vocal Siri.

Procesul a vizat promovarea intensă, în 2024, a unor capabilități AI avansate, inclusiv o versiune mai „personalizată” a Siri, care însă nu era disponibilă la momentul lansării noilor modele de telefoane, potrivit BBC . Reclamanții au susținut că aceste funcții „nu existau la acel moment” și au fost prezentate pentru a stimula vânzările de iPhone.

Acordul se aplică utilizatorilor din Statele Unite care au cumpărat anumite modele de iPhone, inclusiv seriile 15 Pro și 16, între iunie 2024 și martie 2025. Aceștia ar putea primi despăgubiri cuprinse între 25 și 95 de dolari pentru fiecare dispozitiv eligibil, în funcție de numărul cererilor aprobate.

Deși Apple nu a recunoscut nicio vină, compania a declarat că a ales să încheie litigiul pentru a se concentra pe dezvoltarea de produse și servicii inovatoare. În paralel, autoritățile de reglementare din domeniul publicității au criticat anterior afirmațiile companiei potrivit cărora noile funcții AI ar fi fost „disponibile imediat”.

În prezent, unele dintre funcțiile promise au fost lansate treptat, în timp ce altele, inclusiv versiunea complet îmbunătățită a Siri, au fost amânate. Cazul evidențiază presiunea tot mai mare asupra marilor companii tehnologice de a livra rapid funcții bazate pe inteligență artificială, dar și riscurile asociate promovării premature a acestora.