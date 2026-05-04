Eșec TOTAL! Guvernul, acuzat de români pentru prăpastia dintre promisiuni și prețurile de la raft | VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Povara fiscală atinge cote critice, iar prăpastia dintre promisiunile politicienilor și realitatea de la raft se adâncește. Pe măsură ce inflația erodează puterea de cumpărare, românii acuză guvernul de eșec economic.

Valul de nemulțumire crește în rândul românilor împovărați de taxe , iar acuzațiile la adresa guvernanților devin tot mai dure. Oamenii vorbesc despre un impas economic sever care le-a ruinat viața de zi cu zi, reclamând prăpastia uriașă dintre salariile de mizerie și facturile care explodează. În acest climat tensionat, nemulțumirea s-a canalizat într-un mod extrem de critic la adresa premierului, cerându-se răspicat: „Să plece Ilie Bolojan!”

Mărturiile cetățenilor conturează imaginea unui „dezastru” generalizat, în care promisiunile politice s-au transformat în poveri fiscale insuportabile:

„E greu tare, ne e greu, ce să mai zicem? Totul au ruinat în țara asta! Sunt angajat, muncesc toate sâmbetele și am un salariu de mizerie, e dezastru. Am muncit în Italia 18 ani de zile și a fost totul ok, dar în România e dezastru”, mărturisește cu amărăciune un lucrător întors în țară.

Problema taxelor locale și a utilităților este o altă rană deschisă pentru contribuabili. Oamenii simt că efortul lor financiar nu se reflectă în calitatea vieții, în timp ce veniturile lor stagnează:

„La primărie a fost peste măsură, am impresia că am achitat cu 100% mai mult. În rest, oriunde ne-am duce, toate facturile sunt mai mari, iar pensiile noastre au stagnat de ani de zile. Să pună țara pe picioare, asta mă interesează: să fie guvernanți serioși și să pună țara pe linia cea dreaptă. E un dezastru, din ce în ce mai rău!”

Dezamăgirea față de întreaga clasă politică este dublată de un sentiment de trădare, în special în ceea ce privește reforma pensiilor și a sistemului de sănătate. Un pensionar care a cotizat aproape o jumătate de secol își strigă revolta:

„Sunt foarte dezamăgit, de 30 de ani ne-au tot mințit, dau vina unii pe alții. Au spus că a venit nea Ilie Bolojan și că scoate țara din impas. Ce a făcut? Au luat cumva din banii parlamentarilor? Parlamentarii au zeci de mii de euro și ne-au taxat pe noi. Mie mi-a luat din pensie 1.000 de lei anual... am plătit 45 de ani asigurări sociale și când am fost să fac analize, nu avem. Pentru ce îmi ia atâția bani? Să plece, să se ducă să facă borș!”

Concluzia multor români este una radicală, marcată de o lehamite profundă față de actuala conducere: „Să se ducă Bolojan, să se ducă învârtindu-se! M-am săturat, să vină alții!”