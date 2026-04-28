Posibilă reluare a transportului de GNL prin Strâmtoarea Ormuz după două luni de blocaj

Prima navă încărcată cu gaz natural lichefiat (GNL) pare să fi traversat Strâmtoarea Ormuz de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu în urmă cu două luni, potrivit unei analize realizate de Bloomberg. Informația, bazată pe date de urmărire maritimă, ar putea semnala o posibilă reluare timidă a traficului energetic într-una dintre cele mai sensibile rute din lume.

Nava „Mubaraz”, care a încărcat GNL la începutul lunii martie de la instalația Das Island operată de Abu Dhabi National Oil Company, apare acum în apropierea extremității sudice a India. Datele indică faptul că vasul a rămas o perioadă în Golful Persic, după care și-a oprit semnalul în jurul datei de 31 martie, reapărând abia pe 27 aprilie în estul Oceanului Indian.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost aproape inexistent în ultimele două luni, pe fondul blocadelor rivale impuse de Iran și Statele Unite ale Americii. Această rută strategică este vitală pentru piața globală, deoarece aproximativ o cincime din livrările mondiale de GNL tranzitează zona. Închiderea sa a contribuit la creșteri semnificative ale prețurilor energiei.

Specialiștii subliniază că nu este neobișnuit ca navele să oprească transponderele în timpul traversării strâmtorii, fie pentru a evita detectarea, fie din cauza bruiajului sau a actualizărilor tehnice ale sistemelor de urmărire. În prezent, „Mubaraz” indică drept destinație un terminal din China.

Cu toate acestea, nu există încă o confirmare oficială a unei traversări complete a Strâmtorii Ormuz de către o navă încărcată cu GNL în această perioadă tensionată. Mai multe nave din Qatar s-au apropiat anterior de zonă, dar au fost nevoite să se întoarcă din cauza riscurilor ridicate generate de conflict. Situația rămâne incertă, iar evoluția traficului maritim va continua să fie atent monitorizată de piețele energetice globale.